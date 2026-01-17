Bandırmaspor-Pendikspor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Bandırmaspor-Pendikspor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Bandırmaspor ile Pendikspor, lig sıralamasını yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmada sahne alıyor. Son dönemde yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen ve 27 puanla orta sıralarda yer alan Bandırmaspor, Mustafa Gürsel yönetiminde taraftarı önünde yeniden ivme kazanmayı hedefliyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen, 38 puanla üst sıraları zorlayan Pendikspor ise Uğur Uçar liderliğinde deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Bandırmaspor-Pendikspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?