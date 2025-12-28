Keçiörengücü-Ümraniyespor canlı izle

Trendyol 1. Lig’de 19. hafta heyecanı 28 Aralık 2025 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Başkent Ankara’da Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor’u ağırlıyor. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Keçiörengücü – Ümraniyespor maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte maç öncesi tüm yayın ve saat detayları…

Keçiörengücü-Ümraniyespor maçı canlı izle

Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Orta sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele, Ankara'da futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgilerini araştırıyor. Peki Keçiörengücü-Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı izlenebilecek mi? İşte detaylar...

KEÇİÖRENGÜCÜ-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında futbol heyecanı Ankara'da yaşanacak. Keçiörengücü, Ümraniyespor ile Ankara Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, 28 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 13.30 olarak açıklandı.

KEÇİÖRENGÜCÜ-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 2 kanalından canlı ve naklen yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon başında takip etmek isteyen izleyiciler, beIN SPORTS 2 üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle karşılaşmayı izleyebilecek. Keçiörengücü-Ümraniyespor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

