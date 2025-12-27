SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK karşı kaşıya: Canlı yayın bilgileri!

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Sarıyer, düşme hattından kurtulmak için kritik bir maça çıkıyor. Şampiyonluk yarışında iddiasnı ispatlamış Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sarıyer, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde galibiyet arayışında. Taraftarının desteğiyle sahasında kazanarak devre arasına moralli girmeyi planlayan Sarıyer’in bu maçı, ligdeki kaderini belirleyebilir. Bodrum FK ise zirveye olan yakınlığını korumak için bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçının tarihi, saati ve kanalı hakkında detaylar haberimizde!