Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında SMS Grup Sarıyer konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı mağlup etti. İşte detaylar...

SMS Grup Sarıyer, Trendyol 1. Lig 19. hafta maçında Sipay Bodrum FK'yı sahasında 1-0 mağlup etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 51. dakikada Axel Urie kaydetti. Bu karşılaşmayla birlikte SMS Grup Sarıyer, ligde 2 maç sonra galip gelerek puanını 21'e yükseltti. Sipay Bodrum FK ise 32 puanda kaldı.



Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında SMS Grup Sarıyer sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlayacak. Sipay Bodrum FK ise Atko Grup Pendikspor deplasmanına konuk olacak.