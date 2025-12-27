Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Özbelsan Sivasspor konuk ettiği Bandırmaspor'u mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Özbelsan Sivasspor evinde Bandırmaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi.



Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Bekir Turaç Böke ve 78. dakikada Valon Ethemi kaydetti.



Bu galibiyetle Özbelsan Sivasspor puanını 25'e çıkarırken, Bandırmaspor da 26 puanda kaldı.