Bodrum FK-Amed SK MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Bodrum FK ile Amed SK, haftanın en kritik mücadelelerinden birine çıkıyor. Burhan Eşer’in ekibi Bodrum FK, iç sahada alacağı galibiyetle 3. sıraya yükselmenin peşinde. Amed SK ise Sinan Kaloğlu yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Son 3 maçını kazanarak formunu yukarı çeken konuk ekip, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp yeniden zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Bodrum FK-Amed SK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

BODRUM FK-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak Bodrum FK-Amed SK maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BODRUM FK-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK-Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

