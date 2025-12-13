Serik Belediyespor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Serik Belediyespor ile Manisa FK arasında oynanacak. Ev sahibi ekip Serik Belediyespor ligde topladığı 25 puanla 10. sırada yer alırken, konuk takım Manisa FK ise 16 puanla 17. sırada bulunuyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu mücadelede maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.