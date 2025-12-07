Manisa FK-Van Spor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK, sahasında Van Spor FK'yı konuk edecek. Manisa FK, bu sezon hedeflediği çıkışı bir türlü yakalayamasa da, Mustafa Dalcı yönetiminde yeniden toparlanmanın yollarını arıyor. Konuk ekip Van Spor FK cephesinde ise farklı bir motivasyon hakim. Son haftalarda istikrarlı sonuçlar alamayan ve 4 maçtır galibiyete hasret kalan kırmızı-siyahlılar, Teknik Direktör Hakan Kutlu önderliğinde bu kötü seriye son vermeye kararlı. Peki, Manisa FK-Van Spor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?