Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Final Maçı'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Sarılacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa Finali'nin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.

Samsunspor karşılaşmasında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme çalışmalarıyla geçirdi."