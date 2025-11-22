Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Hatayspor ile Pendikspor, uzun bir aradan sonra yeniden Hatay’da oynanan müsabakada karşı karşıya geldi. Pendikspor mücadeleden 0-1 galip ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Pendikspor, uzun bir aradan sonra yeniden Hatay'da oynanan müsabakada karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk kez kendi şehrinde taraftarının önüne çıktı.

Müsabakanın 56. dakikasında Pendikspor, Clarke-Harris'in kullandığı penaltıyla öne geçerek mücadelede üstünlüğü ele aldı ve bu gol maçın sonucu tayin etti.

Bu sonuçla Pendikspor puanını 29'a yükseltti ve üst sıralar için önemli bir adım attı. Hatayspor ise dört puanda kalarak haftayı puansız geçti.