SMS Grup Sarıyer 9 kişiyle İmaj Altyapı Vanspor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında SMS Grup Sarıyer evinde İmaj Altyapı Vanspor FK'yı mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında SMS Grup Sarıyer konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Julien Anziani ve 64. dakikada Moustapha Camara kaydetti. Vanspor'un tek golü ise 50. dakikada penaltıdan Jefferson Junior kaydetti.

SMS Grup Sarıyer'de 45+1. dakikada Muhammed Ali Özbaskıcı ve 68. dakikada Moustapha Camara kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle iç sahada ilk kez kazanan Sarıyer puanını 11 çıkarırken haftalar sonra küme düşme hattından çıkmayı başardı. Vanspor ise 20 puanda kaldı.