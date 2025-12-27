İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Van Atatürk Şehir Stadyumu, 1. Lig'de kalma ve yükselme mücadelesinin en kritik maçlarından birine ev sahipliği yapıyor. Vanspor FK-Hatayspor randevusu, her iki takım için de yeni bir başlangıçın ilk adımı olabilir. Ev sahibi Vanspor, kadro kalitesi ve iç saha avantajıyla maçın favorisi olarak öne çıkarken, teknik direktör Gökhan Alaş yönetimindeki Hatayspor, savunma disiplini ve hızlı hücumlarla Van'dan puan koparmanın planlarını yapıyor. İşte İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçının yayın bilgileri...

İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Van Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alpaslan Şen'in yöneteceği İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR