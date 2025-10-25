Trendyol 1. Ligîn 11. haftasında Sarıyer, Manisa FK'yı ağırlayacak. Küme düşme hattında olan ev sahibi puanını 10'a çıkarmak isterken Manisa FK ise 16. sıra ile sınırda yer alıyor. Son karşılaşmasında ev sahibi Ümraniyespor'a deplasmanda 3 gol atıp 2 farkla galibiyet alırken Manisa FK ise Çorum deplasmanından beraberlikle döndü. Peki Sarıyer - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarıyer, 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK ile kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattında yer alan sondan 3. sıradaki ev sahibi, puanını 10'a çıkarmak ve son sıralardan kurtulmak istiyor. Son maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Sarıyer, evindeki ilk galibiyetini arıyor. Manisa FK ise 9 puan ve 6- averajla yer aldığı 16. sıradan ortalara tırmanmak için mücadele edecek. Peki Sarıyer - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SARIYER - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Manisa FK maçı, 25 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak. Burak Olcar'ın yöneteceği maçta, Olcar'ın yardımcılıklarını Mahmut Gülle ve Mehmet Dura üstlenecek.

