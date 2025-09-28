Hatayspor-Bandırmaspor maçı şifresiz izle | Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında Atakaş Hatayspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan iki takım da heyecan dolu karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. "Hatayspor-Bandırmaspor maçı canlı izle" aramaları, karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Peki, Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Hatayspor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Atakaş Hatayspor sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Hatayspor-Bandırmaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor maçı 28 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

HATAYSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.