Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Arca Çorum FK 1-1 berabere kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Melih Kurt, Samet Özkul, Mehmet Dura
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Djokanovic, Glumac, Yusuf Kocatürk (Dk. 81 Atalay Babacan), Hoti (Dk. 81 Emre Kaplan), Bardhi, Oğuz Yıldırım, Ali Turap Bülbül, Benny, Barış Ekincier, Soukou (Dk. 46 Serkan Göksu)
Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş (Dk. 81 Cemali Sertel), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Atakan Akkaynak), Aleksic (Dk. 81 Ferhat Yazgan), Pedrinho, Samudio (Dk. 62 Eren Karadağ), Yusuf Erdoğan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Eze)
Goller: Dk. 29 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 44 Glumac (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Arda Şengül, Dk. 68 Oğuz Gürbulak (Çorum FK), Dk. 25 Glumac, Dk. 32 Soukou, Dk. 78 Yusuf Kocatürk, Dk. 87 Benny (Ümraniyespor)