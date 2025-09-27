Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetiyor. Fatih Karagümrük - Trabzonspor müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor. Mehmet Türkmen'in yönetiminde oynanan çekişmeli mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Johnson, Tresor, Tiago, Larsson, Nikoloz, Balkovec, Camacho, Esgaio, Gray.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

11. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor bu maçla birlikte ligde 11. kez karşı karşıya gelmiş oldu. Bordo-mavililer, ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 11 puanla 5. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, lig tarihinde bugüne kadar 10. kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Karadeniz ekibi 7 galibiyet elde ederken, İstanbul temsilcisi de 1 defa sahadan galip ayrıldı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 20 golüne, Karagümrük 8 golle yanıt verdi.

İSTANBUL'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Süper Lig'de İstanbul'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Karadeniz ekibi 6 gol kaydederken, kalesinde ise 5 gol gördü.

İKİ TAKIM DA 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lige 3'te 3 yaparak başlarken, son 3 haftada ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise geride kalan 6 haftalık bölümde 1 galibiyet alırken son 3 maçtır ise kazanamıyor.

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapıyor. Maçın 4. hakemi de Fatih Tokail.