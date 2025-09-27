KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 🚩 KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında en çok araştırılan konu KPSS sonuçları açıklandı mı? sorusu oluyor. Adayların memuriyet hayallerini yakından ilgilendiren sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, resmi takvim doğrultusunda sonuçları adayların erişimine açacak. İşte 2025 KPSS sonuç duyurusuna dair son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:34

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların 22 adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

