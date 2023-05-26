Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için kıran kırana mücadele futbolseverleri bekliyor. Sakaryaspor ile Eyüpspor play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sakaryaspor - Eyüpspor play-off maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sakaryaspor - Eyüpspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Play-off turunda Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Eyüpspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - EYÜPSPOR PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Eyüpspor play-off maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Sakaryaspor - Eyüpspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE