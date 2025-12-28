Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Yayın Tarihi: 28.12.2025 - 15:35
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Junior Fernandes, 45. dakikada Wellington ve 60. dakikada Francis Ezeh kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise 76. dakikada Engjell Hoti'den geldi.
Bu galibiyetle Keçiörengücü puanını 26'ya çıkarırken, Ümraniyespor ise 21 puanda kaldı.
