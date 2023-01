Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yılmaz Vural için imza töreni düzenlendi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman, "İkinci yarıya başlarken giden Hasan hocamızın yerine Yılmaz hocamızı getirdik. Malatya'mız güzel bir ivme ve hava yakaladı. İnşallah ikinci yarıya hocamızla başlayacağız. Bilet kampanyası olumlu karşılık buldu. Pazar günü oynayacağımız maça da herkesi davet ediyorum" diye konuştu. Yaman, yüzde 90 oranında sorunların çözüldüğünü kaydederek, "Önümüzdeki hafta içerisinde de diğer kalanları çözeceğiz. Yönetimle alakalı futbolcularımızın hiçbir alacağı kalmayacak" şeklinde konuştu.

"TAKIMI BU DURUMDAN KURTARIRSAK MALATYA'YA BORCUMU ÖDEMİŞ OLACAĞIM"

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural ise daha önce 1986-1988 yılları arasında Malatya'da görev yaptığını hatırlattı. Malatya'ya borcunun olduğunu ifade eden Vural, "Bana o yaşta imkan veren bu camiaya, şimdi bu durumda elimizden gelen teknik katkıyı vererek, takımı bu durumdan kurtarırsak Malatya'ya borcumu ödemiş gibi olacağım. Sağ olsun başkanımızla anlaştık ve şimdi buradayız. İnanın o günkü heyecanım yok değil, şu anda da aynı şeyi hissediyorum. Malatya'ya geldiğimde birçok telefon aldım. O bize başka bir sorumluluk yüklüyor. Camiden çıkana kadar birçok kişiyle sohbet ettim. Bizim gibi hissettiğimiz bir yer" diye konuştu.

"YÖNETİCİLİK YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Yönetim kurulunun elinden geleni yaptığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıdan çok kolay görünüyor ama hiç öyle değil. Yönetimi tebrik ediyorum. Bu şartlarda Türkiye'de yöneticilik yapmak kolay değil çünkü kötü bir miras devralıyorsunuz. Onun altından kalkmak çok zor. Başkanımla konuştuğumuzda kendi dönemiyle ilgili ekonomik hiçbir problem yok. Her şey ödeniyor. Fakat geçmişten gelen bir yük var. Tabii ki oyuncu, geçmiş borcunun da ödenmesini istiyor. Doğal olarak da 'Bu bizim borcumuz değil' diyemiyorsunuz. Böyle sıkıntılar yaşanıyor. Yerel yönetimin kulüp başkanına, yönetime destek olduğu dönemler çok olmuyor. Valimiz ve belediye başkanlarımız ile yönetim kurulu bir araya gelip elini taşın altına koydu. Böyle bir durumda yönetim kurulu da elinden geleni yapma çabası içerisinde."

"TÜRKİYE LİGLERİNİN EN GENÇ TAKIMLARINDAN BİR TANESİ"

Vural, göreve geldiklerinde bir ricalarının olduğunu ifade ederek, "Ekonomik problemin olduğu bir yerde sahaya çok fazla iş kalmıyor. Başkanımdan ricam; teknik anlamda bir antrenör yetersizliğinden takım buraya geldiyse bundan hiç şüpheniz olmasın, biz bunu başarabilecek deneyime sahibiz. Diğer konuları da çözersek, bu çocuklar sahaya çıkarken kafaları yalnız futbol düşünecek hale gelirse bu işi başarırız. 12 günde Antalya'da gördüğüm çok yetenekli bir takım. Her türlü oyuncu tiplemesi var; çabuğundan tutunda deneyimlisine kadar. Takımımızın yaş ortalaması 23,8 yani Türkiye liglerinin en genç takımlarından bir tanesi. Buradan 2-3 oyuncunun çok ciddi rakamlarla başka takımlara transfer olacak kapasiteleri var" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR SOSYAL OLAYI İDARE EDİYORUZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, göreve başladığı ilk günden bu yana oyuncularla arasında iyi bir diyalog olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarla geldiğim ilk günden bugüne ufacık bir problem yok. Sağ olsunlar bize teslim oldular. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Her verdiğimiz şeyin geri dönüşü oluyor. Bir şeyi istediğimiz zaman dönüyor. Ben inanıyorum ki bu delikanlılarla biz hep beraber bu işi başaracağız. Bizim futbolun müşterisi seyredendir. Onun memnuniyeti çok önemli, şu anda bizden memnun değiller. 500, 1000 kişiye top oynamışlar. Eskiden mağdur olduğumuz statlardan şimdi çok modern statlara geldik. Çok güzel bir stadımız var, burası niye dolmaz ? Çok önemli bir sosyal olayı idare ediyoruz. İnsanlar buraya 22 delikanlı bir topun peşinde koşuyor diye gelmiyorlar. Bunun altında çok önemli sosyal nedenler var. Malatya'yı bu nedenlerden ayrı tutamayız. Buradaki halkın bu işe ihtiyacı var. Dolayısıyla bu önemli sosyal olayın yönetilmesi değerli başkanımıza, biz ve oyunculara kalıyor."

"OYNAYIN KERATALAR PARANIZ DA ÖDENİYOR"

Teknik anlamda takımı ileriye götürebilecek deneyimli bir teknik ekiple göreve geldiklerini anlatan Vural, "Antalya kampına altyapıdan 9 kardeşimizi çağırdık, 35 kişiyle antrenman yaptık. İnşallah Yeni Malatyaspor'umuzu ligde tutarız. Tuttuktan sonrada başımıza bir transfer problemi çıkacak. Transferi açmak ciddi bir rakam. Pazarlık ile ödenebilecek bir boyuta gelirse, önümüzdeki sene transferi açmayı hedefliyoruz. Bana sorarsanız iyi ki transfer açılmadı. Çünkü antrenör diyecek ki, 'Bana oyuncu alın, şu olmaz, bu olmaz' oraya ciddi paralar ödenecek. Birde transferi açma işine para ödenecek. Biz dedik ki 'İnşallah açılmasın' bu paraları elimizdeki oyunculara verelim, onların sorunlarını çözelim. En azından bu potansiyeli harekete geçirelim. O zaman diyelim ki, 'Oynayın keratalar paranızda ödeniyor', Bu çok büyük bir avantaj getirir. İnşallah şu anda başkanımız bugüne kadar olan alacaklarla ilgili yerel yönetimlerinde katılmasıyla bir çalışma yaptılar. Sorun çözüldü. Biz istiyoruz ki transfer açılmaz ise bu takımın önümüzdeki sene konumuna bağlı, sözleşmesi bitenleri tutamazsak, oyuncu da alamayacağız. O zaman alttan oyuncu getiremezsek bu takım aşağıya gider. Yani ikinci denemesinde Malatya bir takımı daha kapatmış olur. Onu önlemek adına biz arkadaşlarımla bu kadar adamız, altyapıyla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu çocukların A takıma çıktıklarında onları mağdur etmeyecek eğitimi almalarını sağlayacağız. Burada ekstra bir iş yapacağız. O çocuklarımızı da yukarıya kazandıracağız" diye konuştu.

"4,5 AY İSTANBUL'A GİTMEYECEĞİZ"

Yönetim, teknik heyet, oyuncular, taraftar ve medyaya önemli görevler düştüğünün altını çizen Yılmaz Vural, "Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım hep beraber büyük samimiyetle biz bu işi biz kurtarırız. Sonuna kadar bu takım elinden gelen mücadeleyi verecek. Biz nasıl katkıda bulunacaksak bu işi Allah'ın izniyle kurtarırız. İnşallah yanılmayız. Malatya'da da bir hareketlenme var. Sivil toplum örgütleri karşılıksız bilet alıyorlar. Her şey yapılmaya gayret ediliyor. 4,5 ay İstanbul'a gitmeyeceğiz, burada konaklayacağız" dedi.

"OYUNCU SİZE KARŞI DİRENİYOR"

Vural, Antalya'da 3 hazırlık maçı oynadıklarını ifade ederek, "Bir tanesini sırf altyapı çocukları oynasın diye yaptık. Sonuç olarak 3-4 gün kala kampa geldiler. Rakiplerinden çok üstün oynadılar. Kısa zamanda aldıklarını sahada uygulamaya çalıştılar. Onun dışında 2 hazırlık maçı daha oynadık. Tuzlaspor maçını oynayan arkadaşlarımla oynadık. Aynı ligde oynadığı takımı çok ağır bir şekilde yenebilirdi. Kısa zamanda bu kadar reaksiyon gösterip, algılayıp, uygulayan takım sayısı çok fazla olmuyor. Oyuncu size karşı direniyor. Bizi baştan benimsediler" şeklinde konuştu.

"BİR POTANSİYEL VAR"

Takımın iyi bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Vural, "Onlarda çözüldü, artık iş bize kaldı. Gördüğüm 4-5 kazanabileceği maç beraber bitmiş, son dakikada gol yemişler. Bir potansiyel var. İnşallah şansızlıklar aleyhimize olmaz. Uygulama noktasında rakibi, yenebilecek kadar bir uygulama yapar; ona özel koşar, taktik yorumunu getirir, oyun bilgisi ve psikolojisini ona özel geliştirebilir. Bu ekipte bunu çözebilecek bir deneyime sahip" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE MALUMUNUZ FUTBOL İÇGÜDÜSEL OYNANIYOR"

Yeni Malatyaspor'un gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak kapasiteye sahip olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Bu ekibi muhafaza edelim, düşmemeye oynayan bu takımın önümüzdeki sene şampiyonluğa dahi oynayacak kapasitesi var. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Boşu boşuna konuşmuyorum. Kardeşlerimize bu güvenimiz var. Bu takım çok genç. 32 yaşında Barış'ın sakatlığı var, Awuku 5 maç ceza aldı. Onun dışında bütün herkes hazır. Oyuncularımızı gayet maça da hazır konuma getiriyoruz. Çok genç çocuklar; antrenman yapacaklar, koşacaklar. Gençlikleri var. Futbol nedir, nasıl oynanır, ne yapılması lazım bunun pratik ve teorisini yapıyoruz. Türkiye'de malumunuz futbol içgüdüsel oynanıyor. Futbol stratejik bir oyun. Herkes herkesi yener. Türkiye'de işin zor tarafı ne futbolcu ne antrenör ne de bu işi yönetebilecek profesyonelleri yetiştirebiliyoruz. Olmuyor, çok amatör kalıyorlar. Ben şu iddiadayım; eğitirim. Bir takımı top oynatırım. Onun dışında inşallah sonuca yansır. İnşallah bu sonucu hep birlikte lehimize dönmüş görürüz" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIM HAKİKATEN ÇOK ZOR BİR DURUMDA"

Türkiye'de bir işin uzun olmasının sonuna bağlı olduğuna dikkat çeken Vural, "İsterse babanızın oğlu olsun sonuç yoksa hepimizin başı belaya girer. Önce bizim sonra yöneticilerin başı belaya giriyor. Futbolcu kardeşlerimizin hiç başı belaya girmiyor. Bunlar hep var. Ben tabii ki burada uzun süre olabilirim ama bu beni getiren yönetimle olur. Yönetim devam eder, etmez bizde onlara tabiyiz. Ondan sonra derler ki 'hocam biz senden memnunuz, devam et' seve seve devam ederiz. Bir sonuç varsa niye gidilsin ? Bu takım ligde kalırsa, transfer açma çabası da daha çok artabilir. Bu takım hakikaten çok zor bir durumda. Bu sene kısa zamanda yapacağımız şeyler hepimizin olmasını sağlayacak ya da sağlamayacak" dedi.

"REAL MADRID ÇAĞIRSA KİMSE SEZON SONUNA KADAR BENİ BİR YERE GÖTÜREMEZ"

Tecrübeli bir teknik adam, 'Sezon içerisinde Fenerbahçe'den teklif gelirse gider misiniz?' sorusuna, "Real Madrid çağırsa beni sezon sonuna kadar beni kimse bir yere götüremez. 37 senedir Türkiye'de ne yaptığımı, ne olduğumu herkes biliyor. O yüzden merak etmeyin sonuna kadar buradayız. İnşallah sonucu alırız" yanıtı verdi.

"3 PUAN SİLİNMESİ VE 2 DÖNEM TRANSFER YASAĞI"

Takımın 3 puanını silindiğine de dikkat çeken Vural, "Ben geldiğimde 15 puanla alttan dördüncüydü. Buraya geldik maç oynamadan alttan ikinci sıraya düştük. 3 puan daha silinmedi, müracaatlarımız var, her yere gerekli çağrılarda bulunduk. Federasyon ile konuştuk. Onlarda 'biz bu kuralı benimsemiyoruz' dediler. Buraya emek veriyorsunuz. Buna başka bir yol bulmak zorundayız. Puan silme yerine para cezası olabilir. Bir de bu yönetimin suçu değil. Daha evvelden olan bir şeyim maalesef bugünlere kadar gelmesinden kaynaklı. 2 dönem transfer yasağı geldi. Birkaç takımda da aynı durum var. Her türlü elimizden ne geliyorsa daha fazlasını vermeye çalışacağız. Taraftarlarımız bizi havalimanında şampiyon takımın başındaki bir teknik adam gibi karşıladılar. Bu insanları hayal kırıklığına uğratmak olmaz. Onlarda samimiyetimizi görecek. Her türlü bize hoşgörüleri olacaktır. Taraftar samimiyet bekliyor. Futbolculara söylüyorum; "Sizi insan görmezler, sizin maddi bir karşılığınız var. Bu maddi karşılığınızı sahaya yansıtamıyorsanız kusura bakmayın." O adam asgari ücretle parasından artırıp gelip senin maçını seyrediyorsa, buna rağmen bir tepki veremiyorsan öyle olmaz. Onun için kendinizi insan görmeyin, siz bir performans işçisisiniz. Bu performansı göstermek zorundasınız. Oyuncularımıza teknik terimlerden çok sosyal durumları anlatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar ödenen bir maç primi var. Bu maç primini fabrikada çalışan bir işçi 3 günde alıyor. Bu kadar hain olmamamız lazım. Biz işçi sınıfının çocuklarıyız. Nereden geldiğimizi unutmayacağız. Çaba sarf edeceğiz. Bu çabayı göstermek zorunda olduklarının farkındalar" dedi.