Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Jota Silva, siyah beyazlıların Antalya kampında açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu takımdaki geleceğine dair flaş ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Her oyuncu, her zaman ilk 11'de oynamak ister. Hocanın da işi zor oluyor, hep bir tercih yapmak durumunda kalıyor. Geldiğim günden beri çalıştım ve son dönemde ilk 11'de oynamaya çalıştım. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın, oyuncularla iletişimi çok iyi. Biz takım olarak başarıları kazanmak istiyoruz."

"Yaşadığım sakatlık çok ağır değildi, ufak bir sakatlıktı ve bu devre arasını da tedavim için değerlendiriyorum. Takıma yavaş yavaş katılıyorum, takımın içerisindeyim ve önümüzdeki ilk maçta yüzde 100 hazır olacağımı düşünüyorum."

Soru: Kiralık geldi ve sözleşmesinde opsiyon var. Beşiktaş'ta kalacak mı?

Jota Silva: Sözleşmemde opsiyon maddesi var. Şu an devre arasındayız, bunun konuşulacağı zaman değil. Sezon sonu gelince otururuz ve konuşuruz. Her iki taraf için en iyi karar neyse, bu olur. Şu an transfer konuşulacak zaman değil.