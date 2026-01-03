Fenerbahçe'de geçmişte hem futbolcu hem de antrenör olarak görev almış olan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımı'nın Teknik Sorumlusu olarak sarı-lacivertli ekibe geri döndü. İşte detaylar...

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından Mehmet Aurelio'nun U19 Futbol Takımı'nın Teknik Sorumlusu olarak sarı-lacivertli ekibe geri döndüğünü duyurdu. Fenerbahçe'nin paylaşımında, "U19 Futbol Takımımızın Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu! Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, Kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz." İfadeleri yer aldı.