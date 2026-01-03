Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından futbol A takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 futbol takımımızın yeni teknik sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve futbol akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."