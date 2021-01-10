WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp'a alternatif uygulamalar nelerdir? WhatsApp sözleşmesi maddeleri...

Tüm dünyada kullanılan sohbet ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir güncelleme yapacağını ve bu güncelleme için kullanıcılara sözleşme sunacağını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte birçok kişi WhatsApp hakkında olumsuz fikirlere kapıldı ve alternatif mesajlaşma uygulamaları araştırmaya başladı. WhatsApp sunacağı sözleşme ile kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılacağını duyurdu. İşte WhatsApp sözleşmesi ve detayları....

WhatsApp'ın kullanıcılarına sunduğu yeni gizlilik sözleşmesi büyük tepki çekti. WhatsApp hakkında birçok sorgu yapılıyor ve alternatif uygulamalara geçiş sürüyor. Birçok uygulamada milyonlarca indirme artışı gerçekleşti.Peki; WhatsApp sözleşmesi nedir, nasıl iptal edilir? 2021 WhatsApp sözleşmesi maddeleri nelerdir? İşte alternatif uygulamalar!

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR, MADDELERİ NELERDİR?

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

WHATSAPP'A ALTERNATİF UYGULAMALAR

WhatsApp'a alternatif uygulama arayanlar Telegram, Signal gibi benzer uygulamaları indirmeye başladı.

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