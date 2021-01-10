10 Ocak 2021, Pazar

TEKNOLOJİ

WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp'a alternatif uygulamalar nelerdir? WhatsApp sözleşmesi maddeleri...

WhatsApp sözleşmesi nedir?
TEKNOLOJİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

Tüm dünyada kullanılan sohbet ve mesajlaşma uygulaması yeni bir güncelleme yapacağını ve bu güncelleme için kullanıcılara sözleşme sunacağını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte birçok kişi WhatsApp hakkında olumsuz fikirlere kapıldı ve alternatif mesajlaşma uygulamaları araştırmaya başladı. WhatsApp sunacağı sözleşme ile kullanıcı bilgilerinin ile paylaşılacağını duyurdu. İşte ve detayları....

'ın kullanıcılarına sunduğu yeni gizlilik sözleşmesi büyük tepki çekti. WhatsApp hakkında birçok sorgu yapılıyor ve alternatif uygulamalara geçiş sürüyor. Birçok uygulamada milyonlarca indirme artışı gerçekleşti.Peki; nedir, nasıl iptal edilir? maddeleri nelerdir? İşte alternatif uygulamalar!

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR, MADDELERİ NELERDİR?

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

WHATSAPP'A ALTERNATİF UYGULAMALAR

WhatsApp'a alternatif uygulama arayanlar , gibi benzer uygulamaları indirmeye başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TEKNOLOJİ HABERLERİ
Facebook ile verilerini paylaşmayanlara şok! Facebook ile verilerini paylaşmayanlara şok!
Fortnite'a yeni özellik! Fortnite'a yeni özellik!
Assassin's Creed Valhalla için yeni güncelleme geldi! Assassin's Creed Valhalla için yeni güncelleme geldi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör