Dünyaca ünlü futbol simülasyon oyunu FIFA 21'in yeni ikonları ve en iyi ikon futbolcuları belli oldu. Ultimate Team oyuncuları bu kartları merakla bekliyordu. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü futbol simülasyon oyunu FIFA 21 hakkında en merak edilen detaylar arasında Ultimate Team'in gözdeleri ikon futbolcular yer alıyordu. Özellikle en iyi ikonlar ve yeniler merak konusu oldu. FIFA 21 en iyi ikonlar kimler? FIFA 21 yeni eklenen ikonlar kimler?

FIFA 21 EN İYİ İKONLAR KİMLER?

EN YENİ ULTIMATE TEAM ICON KARTLARI





















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