08 Ekim 2020, Perşembe

TEKNOLOJİ

FIFA 21 en iyi ikonlar kimler? FIFA 21 yeni eklenen ikonlar kimler? İşte FIFA 21 Ultimate Team ikon kartları...

FIFA 21 en iyi ikonlar kimler?
TEKNOLOJİ
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 08.10.2020

Dünyaca ünlü simülasyon oyunu 21'in yeni ikonları ve en iyi ikon futbolcuları belli oldu. oyuncuları bu kartları merakla bekliyordu. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü simülasyon oyunu 21 hakkında en merak edilen detaylar arasında 'in gözdeleri ikon futbolcular yer alıyordu. Özellikle en iyi ikonlar ve yeniler merak konusu oldu. FIFA 21 en iyi ikonlar kimler? FIFA 21 yeni eklenen ikonlar kimler?

FIFA 21 EN İYİ İKONLAR KİMLER?

EN YENİ ULTIMATE TEAM ICON KARTLARI










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