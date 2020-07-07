Watch Dogs 2 Ubisoft tarafından ücretsiz sunulacak!
Ubisoft, 12 Temmuz'da düzenleyeceği "Ubisoft Forward" etkinliği ile PC kullanıcılarına, 269 TL değerindeki Watch Dogs 2'yi ücretsiz sunacak. Watch Dogs 2 nasıl indirilir? Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri ne?
Oyunseverlere müjdeli haber Ubisoft tarafından geldi. Ubisoft, 12 Temmuz pazar günü özel bir etkinlik düzenleyecek. Çevrimiçi gerçekleştirilecek "Ubisoft Forward" etkinliğine yüksek katılım bekleniyor. Etkinlikte Watch Dogs 2 ücretsiz sunulacak.
WATCH DOGS 2 NASIL İNDİRİLİR?
Ubisoft tarafından yapılan açıklamalara göre Watch Dogs 2, ücretsiz olarak dağıtılacak. Sadece PC sahibi oyunseverlerin katılabileceği bu kampanya 269 TL değerindeki bu oyuna sahip olunabilecek. Etkinliğe katılım sağlandıktan sonra Watch Dogs 2, Uplay hesabınıza ücretsiz olarak eklenmiş olacak.
WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?
Minimum Gereksinimler
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 veya Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)
İşlemci: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz / AMD FX 6120 @ 3.5 GHz
RAM: 6 GB
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB), veya daha iyisi
Hard disk: 50 GB kullanılabilecek alan
Ses kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses Kartı
Çevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası
Önerilen gereksinimler
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)
İşlemci: Intel Core i5-3470 @ 3.2 GHz / AMD FX 8120 @ 3.9 GHz
RAM: 8 GB
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) / GTX 970 (4GB) / NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) or better / AMD Radeon R9 290 (4GB) veya daha iyisi
Hard disk: 50 GB kullanılabilecek alan
Ses kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses Kartı
Çevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası
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