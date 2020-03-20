Koronavirüse önlem için cep telefonu nasıl temizlenir?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızlı bir şekilde yayılmaya devam etmektedir. Hem bedensel hem çevresel temizlik bu süreçte oldukça önemli bir konumdadır. Virüs hakkında tüm araştırmalar hızla devam ederken, bireysel olarak dikkat etmemiz gereken durumlar bulunmaktadır. Özellikle gün içerisinde sıklıkla kullandığımız objeler temizlenmelidir. Cep telefonu temizliği oldukça hassas bir konudur. Peki, cep telefonu nasıl temizlenir?

Son günlerde tüm dünyada koronavirüs sebebiyle seferberlik ilan edilmiş durumda. Her bireyin üzerine düşen görevler bulunmaktadır. Bu görevlerin en başında temizlik gelmektedir. Cep telefonları birçok mikrop ve toz toplamaktadır ve cep telefonlarının temizliği oldukça zordur. Cep telefonu temizlemek için yapılması gereken adımlar bulunmaktadır.

KORONAVİRÜSE KARŞI CEP TELEFONLARI NASIL DEZENFEKTE EDİLİR?

Cep telefonlarını temizlemeden önce telefonumuz eğer şarjda ise prizden çıkarmamız gerekmektedir. Telefonları temizlemek için kimyasal sıvı, jel, aşındırıcı ve ıslak bez kullanmamamız gerekmektedir.

Telefonları temizlemek için mikrofiber bez tercih edilmelidir. Mikrofiber bez su ve sabunla ıslatılmalıdır. Bu işlemden sonra nazikçe telefonun yüzeyi silinmelidir. Bu işlem sırasında telefona giriş çıkışlardan su kaçmamasına dikkat edilmelidir. Son olarak telefon temiz bir mikrofiber bez ile kurulanmalıdır. Su ve sabun temizlik için yeterli olabilmektedir. Bunu test etmek mümkün. RLU değeri ölçen küçük bir cihaz bize bu konuda yardımcı olmaktadır.

IPHONE (IOS) KULLANANLAR İÇİN ÖNERİLER

Ülkemizde en çok kullanılan telefon markalarından biri de Apple İPhone'dur. Eğer İPhone kullanuyorsanız yüzde 70 alkollü isopropil alkollü mendil kullanmalısınız. Bu mendiller internetten kolayca temin edilebilmektedir.

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