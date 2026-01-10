Turkcell Süper Kupa bugün 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe finalinin ardından sahibini bulacak. Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.
İŞTE O ANLAR
Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı!
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesinde taraftarlar arasında kavga çıktı. İşte o anlar...
Süper Kupa Haberleri
Yayın Tarihi: 10.01.2026 - 17:23
Turkcell Süper Kupa bugün 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe finalinin ardından sahibini bulacak. Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.