Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Dev maçın ardından sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, soyunma odasında takıma duygusal bir konuşma yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

Dev karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, soyunma odasında takıma duygusal bir konuşma yaptı.

Sadettin Saran tüm takımı toplayıp yaptığı konuşmada "Siz benim ailemsiniz" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR: