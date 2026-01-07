Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip öncesinde “Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman?”, “GS-FB derbisi nerede oynanacak?”, “Süper Kupa finali hangi statta?” soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Süper Kupa finali ne zaman? Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi, Süper Kupa finaliyle bir kez daha sahne alıyor. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali öncesinde "FB GS derbisi ne zaman?", "Süper Kupa finali nerede oynanacak?", "Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi şehirde?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Dev final, sezonun en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olmaya aday. İşte Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finaliyle ilgili tüm gelişmeler…

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GS-FB SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali, saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak stat ise Atatürk Olimpiyat Stadı olacak.Prime time kuşağında oynanacak olan derbi, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Turkcell Super Kupa Galatasaray-Fenerbahçe final maçı ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.

SÜPER KUPA FİNAL BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabilecek. Derbinin bilet fiyatları 1500 ve 3 bin lira olarak belirlendi.