Victor Osimhen şampiyonluğu böyle yorumladı! "Biz Galatasaray'ız"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, bitime 1 hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen de şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz."

