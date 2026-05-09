Beşiktaş taraftarının Sergen Yalçın'a tepki göstermesine de değinen Fatih Tekke, çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER

"Türk futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri Sergen ağabey.... Beni mutsuz etti. Kendisine de söyledim maçtan sonra. Yeni bir kadro, devre arası alınan kararlar... Puanlara bakınca gayet başarılı. Bizim de başımıza gelebilir. Çarşamba kupa oynayacağız, aynı şey bizim başımıza da gelebilir. Üzücü... Taraftara, ülke insanına söylenecek şey... Bizdeki merhamet duygusu ve sabır ne oldu? Çok enteresan. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ne kadar zorlukla şampiyon oldu. Beşiktaş taraftarı kusura bakmasın, yakıştıramadım onlara!"