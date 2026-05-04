Fenerbahçe ve Galatasaray'a Jonathan David transferinde kötü haber!
Juventus'ta beklentileri karşılayamayan Kanadalı yıldız Jonathan David için ayrılık gündemde. Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere üzere birçok kulüp yıldız golcüyü yakından takip ediyor. Ancak transferde Süper Lig devlerine kötü bir haber var. İşte tüm detaylar...
Yayın Tarihi: 04.05.2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 16:42
Juventus'ta umduğunu bulamayan Jonathan David için yolun sonu görünüyor. Sezon başında Lille'den büyük umutlarla transfer edilen Kanadalı golcü, geride kalan süreçte istenilen performansı sahaya yansıtamadı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Teknik heyetin geniş forma şansı verdiği David, tüm kulvarlarda 43 maçta görev almasına rağmen sınırlı katkı sundu. Ligde 6 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, hücum hattında beklenen etkiyi yaratamadı. Bu tablo sonrası Juventus yönetimi, yeni sezon planlamasında farklı isimlere yönelme kararı aldı.
F.BAHÇE VE G.SARAY PUSUDA!
Zorlu bir sezon geçirmesine rağmen David'e ilgi sürüyor. Fransa Ligue 1'e dönüş ihtimali yüksek maaşı nedeniyle zayıf görünürken, Trendyol Süper Lig'den Fenerbahçe oyuncuyu yakından takip ediyor. Galatasaray seçeneği ise, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in olası ayrılığına bağlı.
Tutto Mercato'ya göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da Jonathan David'i transfer listesine aldığı ve yaz döneminde resmi adım atabileceği konuşuluyor. Birmingham ekibinin maddi yönden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde olduğu belirtiliyor.
AYRILIĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Juventus'un satışa sıcak baktığı yıldız golcünün geleceği önümüzdeki haftalarda netleşecek. Tüm işaretler, David'in yeni sezonda Torino dışında bir takımda forma giyeceğini gösteriyor.
