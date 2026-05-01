Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun sonuna yaklaşılırken takımlar, gelecek sezonun kadro planlamaları doğrultusunda temaslarını sürdürüyor.
Futbolseverler, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yönelmiş olduğu yıldız isimleri merak ederken son dönemlerde Jonathan David'in adı İstanbul devleri ile anılıyordu.
İtalyan basınında servis edilen o haberde Kanadalı oyuncunun yolunun yaz transfer döneminde Süper Lig'e düşebileceği aktarıldı.
Tutto Mercato Web'in aktardığına göre; Luciano Spalletti ile sözleşme yenileyen Juventus'ta David'in geleceği belirsizliğini koruyor.
Ligue 1 ekibi Lille'den ayrıldıktan sonra Seria A devine transfer olan Jonathan, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Kulüp, oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak baksa da sezon başında yapılan sözleşmenin transfer sürecini zorlaştırabileceği ifade edildi.
FRANSA'YA DÖNÜŞÜ ZOR
Kanadalı golcünün 2 milyon euro'su bonus olmak üzere toplam 8 milyon euro maaş aldığı ve ayrıca 12.5 milyon euro'luk imza parası kazandığı belirtiliyor. Bu yüksek maliyet nedeniyle Lyon ve Marsilya gibi kulüplere dönüşünün pek olası olmadığı, Fransa'da bu şartları karşılayabilecek tek takımın ise PSG olduğu vurgulanıyor.
F.BAHÇE GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF
26 yaşındaki forvet için sezon sonunda Fenerbahçe'nin bir alternatif olabileceği konuşulurken, Galatasaray'ın ise Osimhen takımdan ayrılmadığı sürece bu transferde devreye girmesinin zor olduğu belirtiliyor.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Jonathan David, Juventus formasıyla bu sezon 43 maçta görev alırken 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde daha önce Gent, Lille ve Ottawa takımlarında da forma giydi.