Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI

Maçın 13. dakikasında Sidiki Cherif ile Davinson Sanchez'in ikili mücadelesinde hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı sonucunda topun başına geçen Talisca, vuruştan yararlanamadı.

TORREIRA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 56. dakikasında Galatasaray'ın Lucas Torreira ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 60. dakikasında Jayden Oosterwolde ile ikili mücadelesinde yerde kalan Yunus Akgün, Galatasaray'a penaltı kazandırdı. Maçın 23. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson, penaltı pozisyonunun ardından hakem Yasin Kol'un kaleye geçmesi istemesine rağmen kaleye geçmeyince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltmiş oldu. Sarı-kırmızılılar derbi galibiyetiyle 74 puana yükselirken Fenerbahçe 67 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.