Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu.
RAMS Park'ta kıran kırana geçen mücadelede 90 dakikanın sonunda gülen taraf 3-0 skorla Galatyasaray oldu.
Ligin bitmesine sayılı hafta kala taraftarlar, maçın ardından Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçlarını merak ediyor.
İşte iki ezeli rakibin kalan 3 haftada karşılaşacağı rakipler...
İŞTE F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (E)
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (D)
Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (E)
İŞTE G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI
Samsunspor-Galatasaray (D)
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (E)
Kasımpaşa-Galatasaray (D)