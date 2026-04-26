Galatasaray'da Gabonlu yıldız orta saha Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Maçı baştan sonuna kadar domine ettiklerini dile getiren Lemina, "Son haftalar benim için zor geçti. Biraz aksaklıklar oldu kendi açımdan bakınca. Fenerbahçe'ye karşı bu geri dönüşü yapmak benim için çok güzeldi. Fenerbahçe'ye karşı bu güç ve enerjiyi göstermekten çok mutluyum. Şampiyonluk mentalitemizi ortaya koyduk. Bu akşama bakarsak, en iyi şekilde bu mücadeleyi verdik. Penaltı haricinde maçı baştan sonuna kadar domine ettik ve kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.