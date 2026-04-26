Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli eldiven, "Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Fenerbahçe'yi penaltı hariç oyunun içine sokmadık. Okan Hocam bizi gerçekten çok iyi hazırladı. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Net bir galibiyet aldık. Daha farklı bir galibiyet alabilirdik. Aslında transferim biraz uzun sürdü. Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadıklarımdan gurur duyuyorum. Geçmişi konuşmanın anlamı yok." dedi.