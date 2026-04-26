Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak gönderme!

Galatasaray, ligin 31. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, sarı kırmızılıların İngilizce hesabından Fenerbahçe'ye bir gönderme geldi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan kritik derbide Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda iyice rahatladı.

Mücadelenin son dakikaları oynanırken sarı kırmızılı ekibin X'teki resmi İngilizce hesabından Fenerbahçe'ye bir gönderme paylaşımı geldi.

Cimbom'un paylaşımında RAMS Park'ta deplasman tribününde meşale yakan sarı lacivertli taraftarların fotoğrafıyla birlikte "Fenerbahçe taraftarları ziyan olan bir başka sezonu kutluyor" mesajı paylaşıldı.