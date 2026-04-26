Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.
RAMS Park'ta oynanan kritik mücadelenin ardından sarı-kırmızılılardan sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı.
Sarı kırmızılı ekip hem videolu hem de fotoğraflı paylaşımlarıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
Uykusuz her gece. 🥱 pic.twitter.com/fRvDojOGS8— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026
SON DAKİKA | Barajlarımız için müjdeli haber geldi… 😭 pic.twitter.com/jlYbjbBdWE— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026
Terbiyeci. pic.twitter.com/o97mw51Z1x— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026
Böylesi bizce daha güzel oldu, daha tatlı oldu. pic.twitter.com/dN05uHRCsW— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026