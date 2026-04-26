Derbinin sonunda Osimhen ve Mert Müldür arasında sinirler gerildi
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede maçın sonunda Victor Osimhen ile Mert Müldür arasında tansiyon yükseldi.
Yayın Tarihi: 26.04.2026 22:14
Kritik mücadelede maçın sonunda sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ile Fenerbahçe'den Mert Müldür arasında tansiyon yükseldi. Hakem Yasin Kol, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.
İşte o anlar:
DİĞER HABERLER