Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 3-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci golü kaydeden Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Öncelikle çok mutluyuz. 4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha bitmedi. Haftaya Samsun'a gideceğiz. Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum. Bitmedi daha lig. Bittiği zaman hep birlikte kutlayacağız aynı coşkuyla. 3 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Hayatımda hiç süslü cümle kurmadım, bana yakışmaz, karakterim bu. Bu ligde bizim gibi oyuncular olursa biz hep şampiyon oluruz. Her zaman hedeflerim büyüktür benim. Çok çalışıyorum, elimden geldiğince kendime yatırım yapıyorum. İşin sırrı çalışmak. Bunu yaptığım sürece daha farklı yer olur, hayırlısı diyelim." dedi.