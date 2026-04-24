Salı günü Fenerbahçe'nin Konyaspor'a elenmesi, dün de Galatasaray'ın evinde Gençlerbirliği'ne kaybetmesi Beşiktaş'ın az da olsa yolunu açmış durumda. Az da olsa diyorum; çünkü özellikle tek maç eleme formatında da olsa hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Bunu bu hafta bir kez daha gördük. O yüzden Beşiktaş, ciddiyetini elden bırakmadan Alanyaspor karşısında kazanarak adını yarı finale yazdırmalı.

Taraftar, olması gerektiği yerde takımının yanında; bu da şüphesiz Beşiktaş'a çok büyük güç katacaktır. Siyah-beyazlılar maça etkili başladı. Beşiktaş, çok güzel paslaşmalarla El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu maçta atılacak erken bir gol, kilidi açma anlamında da çok etkiliydi.