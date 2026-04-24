Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi derbide ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların derbiden çıkacak 3 ihtimale göre şampiyonluk planı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sezona 3 kupa hedefiyle başlayan Galatasaray, ilk olarak ocak ayında düzenlenen Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı.
Lig yarışında avantajını hiç bırakmayan sarı-kırmızılılarda, önceki gün Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık skor şok etkisi yarattı ve Galatasaray'ın kupa macerası sona erdi.
Böylece sarı- kırmızılı takımın elinde bu sezonki en büyük hedefi olan lig kupası kaldı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Trendyol Süper Lig'de pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Galatasaray, olası bir galibiyet elde etmesi durumunda farkı bitime 3 hafta kala 7 puana çıkararak şampiyonluk meşalesini yakacak.
Beraberlik halinde de avantajını sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, kalan 3 haftanın ikisini kazanması halinde rakiplerinin maçlarını beklemeyecek.
Okan Buruk'un öğrencileri derbiyi kaybetse bile kalan 3 maçını kazanınca şampiyon olacak.