Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Ve resmi açıklama geldi
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Gianluca Nani açıklamalarda bulundu. Nani, yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Sezon başında Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Udinese'nin Zaniolo'nun bonservisini alıp almayacağına dair belirsizlik devam ederken son olarak Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani bu konuya dair açıklamalarda bulundu.
Gianluca Di Marzio'nun Radio Kiss Kiss'e konuşan Gianluca Nani'nin açıklamalarından yaptığı derlemeye göre Nani'nin açıklamaları şu şekilde:
"Zaniolo'nun teknik kalitesi konusunda hiç şüphemiz yoktu. Bizde iyi performans gösterdi ve kalmak istediğini belirtiyor, bu yüzden bu yönde ilerleyeceğiz."
"Kapımızı çalanlara nazik davranırız, onlara bir fincan çay ikram ederiz ama Zaniolo'yu satmayız. Onu tutmak için satın alacağız. Tabii ki piyasa dinamikleri bazen garip ve ani gelişebilir, ancak hem bizim hem de oyuncunun iradesi birlikte devam etmek yönünde."
"Satın alma opsiyonumuz var ancak şu an bundan bahsetmek için henüz erken. Bu bizim kararımız ve seçme şansınız olduğunda avantajlı konumdasınız. Şu anda başka şeylere odaklanmış durumdayız. Bir oyuncuyu aldıktan sonra asıl işimiz başlar.
Onu bulmak ve transfer etmek kadar, yönetmek de çok önemli. Çünkü oyuncuyu en üst seviyede performans gösterebileceği şartlara sokmanız gerekir.
İyi performans göstermesi ve istenmeyen olaylara karışmaması, bir gelişim sürecinde normal karşılanması gereken şeylerdir. Her zaman daha iyisini yapmalı.
Çok büyük kaliteye sahip bir oyuncu olduğu için kendisinden çok şey beklemeli. Biz ona büyük seviyeye dönmesi için yardımcı olduk. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip kazanabilecek kalitede."