Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 19 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.