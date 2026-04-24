Spor yazarları Samsunspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer seri penaltı atışları sonucu müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarları da Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasını flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yayın Tarihi: 24.04.2026 08:23 Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 08:25
REHA KAPSAL-KALİTE
Trabzonspor için kupa maçının zor olacağı Samsunspor'un oynadığı son lig maçından belliydi. Samsunspor'un Beşiktaş karşısında çok iyi bir oyunla galip gelmesi, bu maçın bordo mavililer için maçın ne kadar zor geçeceğinin mesajını veriyordu. Bir de buna Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elenişi eklenince atlanılacak turla beraber finale kadar iyi alan açılması işten bile değildi. İlk yarıda özelikle Samsunspor bire bir baskılar ve de yeri geldiğinde orta blok baskılarında çok etkili oldu. Bu da bordo-mavililerin pas trafiğini oluşturamamasını sağladı. Ayrıca hücumda çoğalamamasını da getirdi. Bunun sonucunda bordomavililer çok etkisiz bir yarı oynadı.
Atilla Karaoğlan, Samsunspor'un Teknik Direktörü Thorsten Fink'i iki hafta önce Rize maçında oyundan atmasında kalmış meğersem... 28. Dakikada ikinci sarı karttan Coulibaly atmamasının izahı yok çünkü. Hakemlik burada başlar, o ara anlarda verdiğin doğru kararla fark yaratırsın. İkinci yarı Trabzonspor daha derli toplu oynadı. Oyunun kontrolü elindeydi. Bir de 70. dakikada Samsunspor 10 kişi kalınca maçın tüm hakimi bordo-mavililerdi. Nitekim çok net fırsatlardan yararlanamadılar. Hem normal sürede hem uzatma dakikalarında... Yoksa penaltılara kalmayacak bir maçtı. Ancak oralara gitti ve o andan itibaren Andre Onana şov başladı. "Kalite asla tesadüf değildir" cümlesini unutulmayacak başarılı bir performansla herkese gösterdi Andre Onana.
ZEKİ UZUNDURUKAN-UÇAN PANTER
İki takım da çok yürekli bir mücadele ortaya koydu. Samsunspor, evinde oynamanın avantajı ile maça iyi başladı. İlk yarıda gole yakın olan taraf, Samsunspor'du. Çok iyi ön alan baskısı yapıp, bordo-mavili takımın hücum yapmasına engel oldular. İkinci yarıya ise Trabzonspor etkili başladı. Ozan ve Zubkov ile gole yaklaştı Trabzonspor... Maçın 69. dakikasında Ndiaye, ikinci sarıdan kırmızı kart gördükten sonra maçı tek kaleye çeviren bir Trabzonspor izlemeye başladık. Onuachu ve Felipe'nin pozisyonlarında kaleci Okan Kocuk çok iyi kurtarışlar yaptı. Samsunspor, Trabzonspor'un oyunun son bölümündeki baskısını çok iyi savunma yaparak kırdı. Ve maç uzatmalara gitti.
Böylesine kritik tek ayaklı eleme maçlarında anları iyi oynamak çok önemli. Trabzonspor son paslarda ve final vuruşlarında çok becerikli değildi. 97. dakikada Onuachu'nun füzesi direkte patladı. Samsunspor savunması maç boyunca adeta nefes aldırmadı Onuachu'ya. Samsunspor, özellikle uzatmaların ikinci bölümünde maçı penaltılara götürmek için oyunu çok durdurdu. Bu dakikalarda da çok pozisyon buldu Trabzonspor. Çünkü yorulan Samsunspor geriye yaslanıp, sadece kalesini korudu. Etten bir duvar ördüler adeta. Sayısız gol pozisyonuna giren Trabzonspor, uzatmalarda da maçı çözecek skoru bulamadı ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Onana mucizesi yaşandı. Adeta bir uçan panter kesilen Onana ilk üç penaltıyı (Satka, Mouandilmadji, Yunus Emre) kurtardı. Bordo-mavililerde Onuachu, Nwakaeme ve Muçi ağları sarsınca yarı finale adını yazdıran taraf Trabzonspor oldu. Samsunspor'u da tebrik etmek lazım. Aslanlar gibi savaştılar.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ligden daha keyifli maçlar izliyoruz. Turkuvaz Medya Grubu, bir zamanlar Süt Kupası diye değersizleştirilmeye çalışılan Türkiye Kupası'nı nereden aldı ve nerelere getirdi! Bu bir yayıncılık başarısıdır. Kıran kırana maçlar, nefesleri kesen mücadeleler izledik. İzlemeye de devam edeceğiz. Hatta Süper Lig kalitesinin önüne geçen heyecan fırtınası, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanıyor. Şifresiz, tarafsız ve pırıl pırıl bir yayıncılık! Turkuvaz Medya, bu kupayı büyük bir marka haline getirdi.
MUSTAFA ÇULCU-KIRMIZI DOĞRU
Samsunspor-Trabzonspor maçına gelince... 13'te ev sahibi penaltı bekledi, devam kararı doğru. 26'da topsuz alanda Drongelen tek kol çekerek Onuachu'yu indirdi, sarı kart ve frikikti. Ama hakem iki oyuncuyu sözlü ikazla geçiştirdi. Sarısı olan Coulibaly'nin 28'de Zubkov'a yandan dirseği net ikinci sarıdan kırmızıydı. Holse'nin ilk yarıyı sarı kartsız tamamlaması, modern hakemliğin aksine aciz idareci hakemlik modelinden başka bir şey değildir. Oulai'ye 31'de sarıyı pas geçti. 47'de Trabzon, 67'de Samsun penaltı bekledi. Devam kararları doğru. 68'de kaleci Onana'ya kontrolsüz faul yapan önceden de sarısı olan Ndiaye'ye çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. 90 dakikalık bölüm 6 sarı, 1 kırmızı ve 34 faulle tamamlandı. 90+4'te Savic ile Mouandilmadji ortak top mücadelesinde topla önce oynayan Savic'ti. Samsunspor lehine verilen faul ve Savic'e çıkan sarı kart yanlış.