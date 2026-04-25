Süper Lig'de kalma mücadelesi veren İkas Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
İkas Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Claro, Umut, Calegari, Taşkın, Legowski, Radu, Andre, Metehan, Umut Bozok.
Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Camara, Arda, Rodrigues, Victor, Abena, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo.
İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki kritik mücadele, saat 14.30'da başladı.
İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.