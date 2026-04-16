Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Beko ile yollarının ayrılmasının ardından yaşadığı sürece dair açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı öncesinde takımın önemli oyuncularından biri olan Wilbekin'in sözleşmesi, birkaç hafta önce feshedilmişti. Serbest oyuncu konumunda bulunan 33 yaşındaki basketbolcu, İsrail basınından Sport 5'e verdiği röportajda ayrılık sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Deneyimli oyuncu, kulüple yollarının ayrılmasının kendisinde olumsuz bir his bıraktığını belirterek, "İhanet güçlü bir kelime ama biraz öyle hissediyorum. Diğer yandan şunu da anlıyorum: Bir kontratım vardı, bana para ödediler ama ben karşılığını veremedim. Bana ciddi bir para ödendi, ben de sahada karşılığını vermek istiyordum. Bana bu şekilde davranmalarına neyin sebep olduğunu anlıyorum. Ancak onlar kendileri için en iyisini yapmak zorundaysa, ben de kendim için en iyisini yapmak zorundayım." dedi.

Teknik ekiple ilişkilerinin son dönemde iyi olmadığını ifade eden Wilbekin, ayrılık sürecini ilk olarak menajerinden öğrendiğini aktardı:

"Aslında ayrılık konusunu ilk menajerimden duydum. Bana 'Böyle bir fikre açık olur musun?' diye sordu. Açıkçası o dönem teknik ekiple aram, bu yıl yaşadığım her şey yüzünden pek iyi değildi. Fenerbahçe'ye karşı büyük bir sevgim var, harika bir kulüp. Ancak sağlığımın onların önceliği olmadığını hissettim. Bu da bir gerginlik yarattı ve bana 'ayrılmaya hazır olup olmadığımı' sordular. Açıkçası bu durumdan memnundum çünkü o an bunun benim için en doğrusu olduğunu düşündüm; sakatlık döngüsünden çıkabilmek için. Kalsaydım, beni oynamaya zorlayacaklarını biliyordum."

Sakatlık dönüş sürecine de değinen Wilbekin, planlanan yük yönetiminin uygulanmadığını ve beklediğinden fazla süre aldığını dile getirdi:

"Sakatlıktan ilk döndüğümde bir 'load management' planım olması gerekiyordu. Ancak kendimi harika hissediyordum ve bir yıldır oynamamıştım. Bu yüzden load management'ı öncelik haline getirmedim. Açıkçası 'ne istiyorsanız tamam, hazırım' dedim. Kafa yapım tamamen buydu. Load management olayı ortadan kalktı ve ben de buna razıydım. İlk ciddi sakatlığımdı, kendimi %100 sağlıklı hissediyordum. Her şeyi yaptım, benden ne kadar oynamam istendiyse o kadar oynadım ve bu yaklaşık bir ay sürdü. Oynamamam gereken kadar fazla dakika aldım ve dizimde şişlik oluştu. Normal yürüyemiyordum.

Küçük bir şey olarak başladı ve bana bunun normal olduğunu söylediler. 3-4 haftada geçeceğini, ciddi bir şey olmadığını belirttiler. Ancak sonra ağırlık çalışmalarına döndüğümde, bana aslında iyileşmeme yardımcı olmayan şeyler yaptırıldığını anladım. Verdikleri bazı egzersizlerde acıya rağmen kendimi zorladım ve bu, durumu daha da kötüleştirdi. Sonunda kıkırdak hasarına yol açtı. Şu anda uğraştığım şey bu.

Kıkırdak aslında iyileşmez, kaslarınız sizi ağrıyı hissetmekten korumak zorunda. Tüm sporcularda kıkırdak sorunları vardır ama kaslar bunu hissetmenizi engeller. Ben çok erken döndüm ve döndüğümde load management diye bir şey yoktu. İçinden çıkamadığım bir döngüye girdim. Fenerbahçe ile yollarımızın ayrılmasının sebeplerinden biri de buydu."