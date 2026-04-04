Süper Lig’de “şampiyonluk maçı” olarak nitelendirilen dev mücadelede Trabzonspor, Papara Park’ta lider Galatasaray’ı ağırlıyor. Formda Trabzonspor, sahasında kazanarak yarışa yeniden ortak olmak isterken; Galatasaray ise zirvedeki yerini korumak için kritik deplasmanda galibiyet arıyor. Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar, 11’ler ve maç önü analizleri bu içerikte!

Süper Lig'de şampiyonluk ateşinin en yüksek seviyeye ulaştığı haftaya girildi! Karadeniz'de "Fırtına" ile "Cimbom" karşı karşıya geliyor. Tüm kulvarlarda üst üste 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan ev sahibi Trabzonspor, lider Galatasaray'ı devirerek şampiyonluk yarışında kartların yeniden dağıtılmasını hedefliyor. Öte yandan ligin zirvesinde yer alan ve bir maç eksiğine rağmen rakiplerinin önünde bulunan Galatasaray ise bu zorlu deplasmandan zaferle dönerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. Papara Park'ta oynanacak bu tarihi mücadelede her iki ekip de mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Trabzonspor, liderin 4 puan gerisinde girdiği bu haftada saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyor. Peki, "Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman?", "Maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte dev derbinin yayın bilgileri...

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan Trabzonspor - Galatasaray derbisi, 4 Nisan 2026 Cumartesi (Bugün) günü oynanacak. Dev mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

DEV DERBİ HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Milyonların kilitlendiği bu büyük randevu, beIN Sports 1 üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI BİLGİLERİ

Kanal: beIN Sports 1

beIN Sports 1 Dijital Platform: TOD / beIN Connect

TOD / beIN Connect Saat: 20.00

20.00 Stadyum: Papara Park

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

FATİH TEKKE İLE MUCİZEVİ DÖNÜŞÜM: 5'TE 5 YAPAN FIRTINA!

Sezon başında küme düşme hattına yakın olan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin dümene geçmesiyle adeta küllerinden doğdu. Bordo-mavililer, son 20 maçta topladığı 46 puanla lider Galatasaray ile aynı performansı sergileyerek ligin en formda takımı olduğunu kanıtladı. Üst üste 5 maçtır kazanan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-22 sezonundan bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı.

Tüm sezon boyunca ligde sadece 3 kez yenilen Fırtına, bu mağlubiyetlerin tamamını İstanbul devlerine (Fenerbahçe ve Galatasaray) karşı aldı. Tekke, bu şanssızlığı Cumartesi günü kırmak istiyor.

GALATASARAY'DA ŞOK SAKATLIK: VICTOR OSIMHEN YOK!

Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanına hem duygusal hem de fiziksel bir yükle gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elenmenin üzüntüsünü yaşayan Cimbom, asıl darbeyi Anfield'da aldı. Liverpool maçında Ibrahima Konate ile çarpışan ve kolu kırılan yıldız forvet Victor Osimhen, ameliyat masasına yattı. Bu sezon 19 gol atan golcü oyuncunun yokluğunda Okan Buruk'un hücum hattında nasıl bir çözüm üreteceği merak konusu.

Avrupa'dan elenmesine rağmen ligde son 3 maçını (Başakşehir, Beşiktaş, Alanya) kazanan sarı-kırmızılılar, bir maç eksiğine rağmen 64 puanla zirvedeki yerini koruyor.

PAPARA PARK'TA TARİHİ SESSİZLİK SONA ERECEK Mİ?

Trabzonspor için bu maç sadece 3 puan değil, aynı zamanda 2018'den beri süregelen bir "kabusu" bitirme anlamı taşıyor. Bordo-mavililer, Galatasaray'a karşı oynadığı son 9 maçta galibiyet yüzü göremedi (2 beraberlik, 7 mağlubiyet). Papara Park'ta Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2018 yılında alan Fırtına, o tarihten beri evinde oynadığı 6 maçın 3'ünü kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.

REKABETTE 106. RANDEVU: ASLAN ÜSTÜNLÜĞÜ

1974 yılında başlayan bu büyük rekabette Galatasaray'ın genel üstünlüğü dikkat çekiyor: 105 maçta Galatasaray 47, Trabzonspor 32 galibiyet aldı. 26 maç berabere bitti. Kupa ve özel maçlar dahil 127 karşılaşmada Galatasaray 59 kez gülerken, Trabzonspor 39 kez kazandı. 5 Ocak 2026'da oynanan Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray, rakibini 4-1 gibi net bir skorla elemeyi başarmıştı.

DEV DERBİNİN "EN"LERİ VE UNUTULMAZ SKORLAR

Trabzonspor'un bir kez 4-1'lik, Galatasaray'ın ise iki kez 5-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 1976 yılında Galatasaray'ın 6-4 kazandığı 10 gollü efsane mücadele hala hafızalarda. İki takım arasında en sık rastlanan gollü beraberlik skoru ise 2-2 oldu (5 kez).